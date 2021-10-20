В Москве планируют закрыть ТЦ, кафе и запретить массовые мероприятия на время нерабочих дней

При этом исключений для привитых и переболевших коронавирусом не будет.

Власти Москвы рассматривают возможность ввести локдаун на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом в среду, 20 октября, Forbes сообщил собственный источник.

Он коснется торговых центров, кафе и массовых мероприятий. При этом исключений для привитых и переболевших коронавирусом не будет.

Другой источник издания сообщил, что столичное правительство планирует закрыть все общественные места без возможности посещения по QR-кодам.

Ранее премьер-министр Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Президент Владимир Путин обсудит этот вопрос с кабинетом министров в среду, 20 октября.