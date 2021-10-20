Умер отец сенатора от Рязанской области Ирины Петиной

Телеграмму с соболезнованиями во вторник, 19 октября, его семье направил губернатор Николай Любимов, сообщило областное правительство.

Скончался отец сенатора от Рязанской области Ирины Петиной — Александр Слетов. Телеграмму с соболезнованиями во вторник, 19 октября, его семье направил губернатор Николай Любимов, сообщило областное правительство.

Глава региона отметил, что скоропостижный уход из жизни Александра Слетова стал большой утратой для общества и всех, кто с ним работал.

«Александр Владимирович внес неоценимый личный вклад в защиту закона и правопорядка, обеспечения безопасности граждан, а также развитие экономики Рязанской области. В памяти знавших его людей он навсегда останется как профессионал высочайшего класса, человек с активной жизненной позицией, целеустремленный, ответственный, глубоко порядочный», — говорится в телеграмме.