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Умер отец сенатора от Рязанской области Ирины Петиной
Телеграмму с соболезнованиями во вторник, 19 октября, его семье направил губернатор Николай Любимов, сообщило областное правительство.

Скончался отец сенатора от Рязанской области Ирины Петиной — Александр Слетов. Телеграмму с соболезнованиями во вторник, 19 октября, его семье направил губернатор Николай Любимов, сообщило областное правительство.

Глава региона отметил, что скоропостижный уход из жизни Александра Слетова стал большой утратой для общества и всех, кто с ним работал.

«Александр Владимирович внес неоценимый личный вклад в защиту закона и правопорядка, обеспечения безопасности граждан, а также развитие экономики Рязанской области. В памяти знавших его людей он навсегда останется как профессионал высочайшего класса, человек с активной жизненной позицией, целеустремленный, ответственный, глубоко порядочный», — говорится в телеграмме.