«Семерку» разорвало пополам в ДТП в Тверской области

22-летний водитель на «семерке» на высокой скорости не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Лада Калина», под управлением 34-летнего водителя.

Легковушку разорвало пополам в ДТП в Тверской области. Об этом сообщает местное ГИБДД. Авария произошла во вторник, 20 октября, на седьмом километре дороги Торжок-Осташков.

22-летний водитель на «семерке» на высокой скорости не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Лада Калина», под управлением 34-летнего водителя.

Водитель «семерки» погиб на месте, его 27-летнего пассажира и водителя «Калины» госпитализировали.