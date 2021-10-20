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Сараевские госавтоинспекторы спасли из пожара тяжелобольную пенсионерку
Инцидент случился в одном из домов по улице Горького.

Сараевские госавтоинспекторы спасли из пожара тяжелобольную пенсионерку. Подробности в среду, 20 октября, привело «МВД Медиа».

Инцидент случился в одном из домов по улице Горького в поселке городского типа Сараи. Там сотрудники ДПС увидели, что из здания идет густой дым. Они позвонили в МЧС.

Рядом с гаражом они заметили хозяина дома, который не подозревал о возгорании. Он сообщил, что в комнате осталась его тяжелобольная супруга.

Как сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк, сотрудники полиции поспешили внутрь.

«С первого раза обнаружить женщину не удалось — густые клубы едкого дыма заполонили почти все помещение. Полицейские по очереди предпринимали попытки найти хозяйку. В очередной раз зайдя в горящий дом, старший лейтенант полиции Павел Худяков увидел пенсионерку на полу около кровати. Он вынес ее на улицу на руках и передал прибывшим на место медицинским работникам», — рассказала она.