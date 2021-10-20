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Рязанские объекты культурного наследия смогут сдавать в аренду по льготным ставкам
Согласно документу, объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты, что находятся в собственности города, могут сдаваться в долгосрочную аренду по льготным ставкам.

В среду, 20 октября, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности депутаты вынесли на ближайшее заседание рязгордумы проект изменений в положения о порядке управления муниципальным имуществом.

Согласно документу, объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты, что находятся в собственности города, могут сдаваться в долгосрочную аренду по льготным ставкам. Главное условие для заключения такого договора — выполнение арендатором работ по капитальному ремонту или реконструкции здания. Причем речь идет не об обещаниях, а о фактически осуществленных действиях.

В роли арендаторов могут выступать юридические лица, предприниматели, а также самозанятые граждане.

По словам исполняющего обязанности начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии Евгения Кириченко, величина арендной платы при выполнении этих условий будет составлять 1% от утвержденной базовой ставки.

Среди объектов, которые подпадают под критерии, обозначенные в этом документе, чиновник назвал дом № 3 на улице Мюнстерской, где находится музей сказок и ремесел, дом № 20 на улице Салтыкова-Щедрина — начальная школа «Гармония», и дом № 20 на улице Новослободской — клуб резьбы по дереву. Представитель мэрии не исключил попадания в список и других зданий, в частности расположенных на улицах Мюнстерской, Петрова и Фурманова.