Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Сирийскую Арабскую Республику

В составе гумпомощи — мука, крупа, молочная продукция и сахар-песок.

Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщило региональное министерство промышленности и экономического развития.

В составе гумпомощи — мука, крупа, молочная продукция и сахар-песок. Также часть организаций на безвозмездной основе предоставили товары для детского творчества, медицинские и детские санитарно-гигиенические изделия.

Этот вопрос подняли в Министерстве обороны России еще в сентябре. Тогда состоялось совещание с представителя заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. По его итогам губернатор Николай Любимов поручил министерству промышленности и экономразвития сформировать соответствующий груз совместно с минсельхозом.