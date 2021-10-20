В Кремле анонсировали решение Путина по новым антиковидным мерам

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин примет рамочное решение по мерам из-за коронавируса. Об этом в среду, 20 октября, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он сообщил, что от главы государства не стоит ждать методологических инструкций, так как эти разъяснения должны давать штаб, правительство и кабинет министров.

Песков также подчеркнул, что Путин примет лишь «рамочные, концептуальные решения».