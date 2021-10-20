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Путин обсудит введение нерабочих дней
Совещание с кабинетом министров президент проведет в среду, 20 октября, в 13:00.

Путин обсудит введение нерабочих дней. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем telegram-канале.

Совещание с кабинетом министров президент проведет в среду, 20 октября, в 13:00. На нем обсудят меры против коронавируса в стране и предложение членов правительства о введении нерабочих дней.

Вице-премьер Татьяна Голикова доложит о ситуации с заболеваемостью и озвучит предложение о нерабочих дня. Министр финансов Антон Силуанов объяснит, как это скажется на экономике и бизнесе. После этого примут соответствующее решение.

Напомним, Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.