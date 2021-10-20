Появилось видео аварии в Песочне, где пострадали два человека
Авария между «ВАЗ-21063» и «ВАЗ-210540» произошла во вторник, 19 октября, на пересечении проезда Яблочкова, улицы Тимуровцев и улицы Верхней.
Появилось видео аварии в Песочне, где пострадали два человека. Ролик разместили в группе «
Авария между «ВАЗ-21063» и «ВАЗ-210540» произошла во вторник, 19 октября, на пересечении проезда Яблочкова, улицы Тимуровцев и улицы Верхней.
На кадрах видно, что «шестерка» при повороте налево не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с «пятеркой»
В результате пострадали пассажирка «пятерки» и водитель «шестерки».
Напомним, с 1 сентября левый поворот с проезда Яблочкова на улицу Тимуровцев отменили.