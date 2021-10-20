Появилось видео аварии в Песочне, где пострадали два человека

Авария между «ВАЗ-21063» и «ВАЗ-210540» произошла во вторник, 19 октября, на пересечении проезда Яблочкова, улицы Тимуровцев и улицы Верхней.

Появилось видео аварии в Песочне, где пострадали два человека. Ролик разместили в группе « Дороги Рязани ».

Авария между «ВАЗ-21063» и «ВАЗ-210540» произошла во вторник, 19 октября, на пересечении проезда Яблочкова, улицы Тимуровцев и улицы Верхней.

На кадрах видно, что «шестерка» при повороте налево не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с «пятеркой»

В результате пострадали пассажирка «пятерки» и водитель «шестерки».

Напомним, с 1 сентября левый поворот с проезда Яблочкова на улицу Тимуровцев отменили.