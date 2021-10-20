Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде признала вину

Ей назначили психиатрическую экспертизу из-за сомнений в ее вменяемости.

Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде признала вину. Об этом сообщили в вологодском следкоме.

Женщина дала признательные показания. Ей назначили психиатрическую экспертизу из-за сомнений в ее вменяемости.

«В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений. Для того, чтобы установить психическое состояние женщины, а также в связи с тем, что у следствия возникло сомнение в ее вменяемости, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.

В ближайшее время ей предъявят обвинение. Женщине грозит до двадцати лет лишения свободы, либо пожизненный срок.

Напомним, тело ребенка нашли 18 октября в квартире в Долгом переулке. По подозрению в убийстве задержали 40-летнюю местную жительницу, которая состоит на учете в психдиспансере. Позже в СК рассказали о семье убитой девочки.