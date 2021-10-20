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«Почта России» вошла в топ-20 лучших почтовых операторов мира
Результаты опубликовал всемирный почтовый союз.

«Почта России» заняла 20-е место из 168 в рейтинге почтовых операторов мира. Результаты опубликовал всемирный почтовый союз.

Компания вошла в категорию «Почтовые чемпионы» и набрала 63,6 баллов из 100 возможных. Впереди лидировали почты Швейцарии — 100 баллов, Германии — 93 балла, Австрии — 91 балл, Японии — 90 баллов, и Франции — 88,4 баллов.

За 2020 год «Почта России» доставила около 1,3 миллиардов писем и 225 миллионов международных посылок и мелких пакетов.

В основе рейтинга — интегрированный индекс почтового развития. Аналитики всемирного почтового союза рассчитывают его по четырем параметрам. Это надежность, масштаб сети, востребованность и устойчивость. Эти критерии позволяют всесторонне оценить бизнес компаний с точки зрения операционного управления, стратегии развития и социальной значимости.