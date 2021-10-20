Из-за ремонта Торгового городка в Рязани организовали дополнительные места для торговли

Торговые места организовали на улице Фирсова, Затинной и Окском проезде.

Из-за ремонта Торгового городка в Рязани организовали дополнительные места для торговли. Об этом сообщили на сайте мэрии.

На территории Торгового городка прокладывают инженерные сети и коммуникации. Администрация утвердила три дополнительных точки для ежедневной торговли сельхозпродукцией:

улица Фирсова, около дома № 25 (20 торговых мест);

Окское шоссе, около дома № 4, напротив дома № 2-в строение 1 по Окскому шоссе (семь торговых мест);

улица Затинная, около дома № 36 (одно торговое место).

Ранее сообщалось, что на время реконструкции Торгового городка рынок перенесли на автовокзал.