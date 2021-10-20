Где в Рязани дышать хорошо? Эксперты назвали район для жизни с самой экологичной обстановкой
В «Окских просторах» можно подобрать квартиру на любой бюджет — цены стартуют от 900 000 рублей, но количество свободных квартир уменьшается ежедневно.
При выборе квартиры рязанцы часто обращают внимание на экологическую обстановку в районе.
«Здесь легко дышится» — эту фразу менеджеры компании «Стройпромсервис» нередко слышат от клиентов, покупающих квартиры в ЖК «Окские просторы» в Дядькове.
В «Окских просторах» можно подобрать квартиру на любой бюджет — цены стартуют от 900 000 рублей, но количество свободных квартир уменьшается ежедневно.
На сегодняшний день в комплексе построены четыре дома из 11 запланированных, а три дома уже полностью заселены.
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