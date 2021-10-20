Где в Рязани дышать хорошо? Эксперты назвали район для жизни с самой экологичной обстановкой

В «Окских просторах» можно подобрать квартиру на любой бюджет — цены стартуют от 900 000 рублей, но количество свободных квартир уменьшается ежедневно.