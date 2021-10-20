Елена Сорокина проинспектировала ход работ в детском саду № 110

Об этом в среду, 20 октября, она написала на личной странице «ВКонтакте».

Мэр Елена Сорокина проинспектировала ход работ по строительству пристройки к детскому саду № 110. Об этом в среду, 20 октября, она написала на личной странице «ВКонтакте».

На объекте уже завершается вынос сетей канализации, устройство внутренних систем электроснабжения, монтаж наружного освещения, ведутся штукатурные работы, отделка фасада, устройство входов и козырьков, монтаж трубопроводов и приборов отопления, устройство кровли. Также параллельно идет благоустройство территории.

Кроме того, подрядчик уже планирует устанавливать шумопоглощающие окна с трехкамерным стеклопакетом. После этого в помещение запустят отопление и рабочие приступят к внутренней отделке.

«Темпы строительства и настрой у исполнителя хорошие. Осталась довольна работой подрядчика — он должен справиться с поставленной задачей», — отметила Елена Сорокина.

Ранее строительством пристройки к детскому саду № 110 занималась другая подрядная организация. Из-за низких темпов работ правительство расторгло с ними контракт.