Елена Сорокина приняла участие в переписи населения

Глава администрации поучаствовала в переписи через сайт Госуслуг.

Елена Сорокина приняла участие в переписи населения. Об этом мэр сообщила на своей странице « ВКонтакте ».

Сорокина напомнила, что перепись впервые проходит в цифровом формате. Последний раз всероссийская перепись прошла в 2010 году, а в 2020 была перенесена из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Глава администрации поучаствовала в переписи через сайт Госуслуг. Елена Соррокина призвала всех рязанцев проявить свою гражданскую позицию.

«Информация, полученная в ходе переписи, ляжет в основу серьезных государственных решений, которые могут повлиять на жизнь каждого из нас», — отметила мэр.