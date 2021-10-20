Елена Сорокина приняла участие в переписи населения
Глава администрации поучаствовала в переписи через сайт Госуслуг.
Елена Сорокина приняла участие в переписи населения. Об этом мэр сообщила на своей странице «
Сорокина напомнила, что перепись впервые проходит в цифровом формате. Последний раз всероссийская перепись прошла в 2010 году, а в 2020 была перенесена из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Глава администрации поучаствовала в переписи через сайт Госуслуг. Елена Соррокина призвала всех рязанцев проявить свою гражданскую позицию.
«Информация, полученная в ходе переписи, ляжет в основу серьезных государственных решений, которые могут повлиять на жизнь каждого из нас», — отметила мэр.