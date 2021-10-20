Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Административное дело на блогера завели после жалобы Лиги безопасного интернета.
Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом в среду, 20 октября, сообщили
«Постановлением суда Дудь признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей», — сказала собеседница агентства.
Административное дело на блогера завели после жалобы Лиги безопасного интернета. В частности, его основатель Екатерина Мизулина усмотрела пропаганду наркотиков в двух интервью «ВДудь»: с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.