Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Административное дело на блогера завели после жалобы Лиги безопасного интернета.

Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом в среду, 20 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-служба суда.

«Постановлением суда Дудь признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей», — сказала собеседница агентства.

Административное дело на блогера завели после жалобы Лиги безопасного интернета. В частности, его основатель Екатерина Мизулина усмотрела пропаганду наркотиков в двух интервью «ВДудь»: с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.