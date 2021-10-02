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Жертва скопинского маньяка рассказала о будущем фильме по своей книге
Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова рассказала о своем отношении к будущему фильму Сарика Андреасяна. Она также пояснила, что не намерена сниматься в картине, сообщает Life.

Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова рассказала о своем отношении к будущему фильму Сарика Андреасяна. Она также пояснила, что не намерена сниматься в картине, сообщает Life.

Мартынова рассказала, что мечтала об экранизации своей книги «Исповедь узницы подземелья».

«У меня было в мечтах, что по этой истории снимут кино. Я обратилась к нему, потому что мне очень понравился его фильм „Непрощенный“. Я была под большим впечатлением, пересмотрела уже несколько раз, и кажется, что Сарик сможет передать всю глубину чувств и страданий из моей книги, но при этом добавит света, который необходим», — призналась Мартынова.

По ее словам, пока неизвестно, ожидается кино или сериал. Рабочее название проекта — «Несломленная». Съемки намечены на 2022 год, но участвовать в них женщина не будет. Мартынова ограничится консультациями.

Напомним, ранее стало известно, что режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о жертвах скопинского маньяка.

Маньяк Виктор Мохов на протяжении почти четырех лет держал в подвале своего гаража в Скопине Рязанской области на глубине шести метров под землей двух девушек, которые попали туда в несовершеннолетнем возрасте. В 2004 году их удалось освободить.