За сутки мошенники обманули рязанцев на миллион рублей

За прошедшие сутки в полицию обратились два жителя Рязани, ставшие жертвой дистанционных мошенников при схожих обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За прошедшие сутки в полицию обратились два жителя Рязани, ставшие жертвой дистанционных мошенников при схожих обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Потерпевшие лишились денег на общую сумму 1 миллион 37 тысяч рублей.

Горожанам звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и представителями служб безопасности известных банков, сообщали об атаках на их счета и попытках несанкционированного вывода денег.

При этом злоумышленники использовали подменные телефонные номера, предлагая потерпевшим позвонить в ту или иную организацию и убедиться в правдивости слов звонивших. Мошенники убедили рязанцев отправиться к банкоматам и перевести деньги на указанные ими «резервные счета».

В итоге 40-летний рабочий предприятия отправил 867 тысяч рублей, а 64-летняя пенсионерка лишилась 170 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, проводится расследование.

Рязанская полиция предупреждает: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не спрашивают по телефону персональные данные банковских карт и счетов и не проводят финансовых операций.

Правоохранители советуют не отвечать на звонки с неизвестных номеров, в особенности, если они начинаются на 8-800, 8-495, 8-499.