В Сасове будут судить директора магазина за взятку полицейскому

Директора магазина в Сасове будут судить за попытку подкупа полицейского. Он хотел скрыть, что в магазине продавался алкоголь с истекшим сроком годности.

Директора магазина в Сасове будут судить за попытку подкупа полицейского, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Сасовского МСО СУ СКР по области Ивана Филиппова.

Установлено, что в декабре 2020 года во время рейдов в магазине в присутствии директора полицейские изъяли алкогольную продукцию с истекшим сроком годности. Руководителю пояснили, что его вызовут в отдел, чтобы привлечь к административной ответственности.

Чтобы избежать наказания, мужчина решил дать взятку полицейскому. Он зашел в кабинет, где находился начальник полиции, и передал ему 12 тысяч рублей.

Сотрудник МВД деньги брать отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.