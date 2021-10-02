В Рязанской области задержали трех мужчин и женщину, объявленных в федеральный розыск

За минувшие сутки сотрудники полиции обнаружили и задержали троих мужчин и одну женщину, скрывавшихся от суда и следствия и объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За минувшие сутки сотрудники полиции обнаружили и задержали троих мужчин и одну женщину, скрывавшихся от суда и следствия и объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу, 2 октября.

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела «Сасовский» совместно с коллегами из отдела «Советский» ГУ МВД по Саратовской области задержали 49-летнего жителя Саратова. Его подозревают в краже. Мужчина пытался скрыться от органов следствия.

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела «Скопинский» совместно с московскими коллегами задержали 26-летнюю жительницу Скопинского района, скрывавшуюся от суда. В ее отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат.

Также был задержан 23-летний житель Спасска-Рязанского, подозреваемый в мошенничестве скрывался от органов следствия.

Еще один 23-летний житель Рязани подозревается в разбойном нападении. Он также скрывался от суда.

Все задержанные переданы инициаторам розыска.