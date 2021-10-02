В Рязанской области за сутки зафиксировали 135 случаев заражения COVID-19
Еще 135 жителей Рязанской области заболели коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперштаб в субботу, 2 октября. Всего за время пандемии заболели 42 588 рязанцев.
Еще 135 жителей Рязанской области заболели коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперштаб в субботу, 2 октября. Всего за время пандемии заболели 42 588 рязанцев.
За сутки в статистику включили еще 4 летальных исхода. Всего жертвами коронавируса стали 1122 жителя региона.
Выздоровели 127 жителей области, всего вылечились 38 932 рязанца.
За сутки в России зарегистрировали 25 219 случаев COVID-19, это максимум с 16 июля. Умерли 886 человек.