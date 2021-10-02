В Рязанской области ожидается туман и ухудшение видимости
МЧС предупредило жителей Рязанской области о туманах. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
МЧС предупредило жителей Рязанской области о туманах. Метеопредупреждение опубликовано на
В ближайший час, с сохранением до конца суток 2 октября, ночью и в первой половине дня 3 октября, на территории региона местами ожидаются туманы с видимостью 200-500 м.
Пешеходов просят быть внимательными при переходе дорог, водителей призывают снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.