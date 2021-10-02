В квартире Петербурга нашли убитую утюгом женщину

В Петербурге мужчина обнаружил дома тело жены с утюгом на голове, женщина лежала в луже крови. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Петербурге мужчина обнаружил дома тело жены с утюгом на голове, женщина лежала в луже крови. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло накануне в квартире на Сиреневом бульваре в Выборгском районе.

Около 22:00 в пятницу, 1 октября, в полицию позвонил мужчина и заявил, что пришел с работы и обнаружил дома тело жены. Дверь в квартиру была не вскрыта.

Погибшая — 58-летняя женщина. По подозрению в совершении преступления разыскивают 19-летнюю дочь мужчины.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.