У рязанца дома нашли более 600 граммов марихуаны

В Рязани задержали 36-летнего мужчину, который выращивал коноплю и изготавливал из нее наркотик. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани задержали 36-летнего мужчину, который выращивал коноплю и изготавливал из нее наркотик. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители задержали рязанца в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2021». Сотрудники полиции провели санкционированное судом обследование дома и придомового участка на 1-м Мервинском проезде. В присутствии понятых в пристройке к дому обнаружили свертки и емкости, в которых находилась марихуана массой 633 грамма и приспособления для ее употребления, а также семена конопли.

По предварительной информации, летом мужчина вырастил коноплю на своем участке и изготовил из нее марихуану.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.