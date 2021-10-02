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Рязанская полиция ищет очевидцев гибели пенсионерки в Приокском
Рязанская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 2 сентября на улице Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Рязанская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 2 сентября на улице Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, 2 сентября 2021 года, примерно в 09:32, вблизи дома 22 «Б» на улице Энгельса 52-летний рязанец на «Газели» сбил 64-летнюю местную жительницу.

В результате происшествия пенсионерка от полученных травм скончалась.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1.