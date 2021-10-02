Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кодами для прививок от COVID-19

Мошенники стали красть деньги у привитых россиян под предлогом привязки QR-кода к социальной или банковской карте. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Мошенники стали красть деньги у привитых россиян под предлогом привязки QR-кода к социальной или банковской карте. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве отметили, что в подобной ситуации следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и ни в коем случае не сообщать личные данные.

Специалисты напомнили, что QR-код — самостоятельный элемент, он не требует привязки к банковским картам. Сотрудники сферы здравоохранения никогда не звонят с такими предложениями, подытожили эксперты.