На рязанских стройках приезжий похитил оборудование почти на миллион рублей

В Рязани 26-летний житель Ханты-Мансийска совершил серию краж на стройках жилых домов. Прокуратура Советского района поддержала гособвинение в отношении злоумышленника, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В Рязани 26-летний житель Ханты-Мансийска совершил серию краж на стройках жилых домов. Прокуратура Советского района поддержала гособвинение в отношении злоумышленника, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 26-летний житель Ханты-Мансийска приехал на заработки в Москву, а на арендованном автомобиле добирался в Рязань для совершения краж.

С помощью навигатора в телефоне молодой человек находил адреса строек многоквартирных домов, проникал на строительные площадки, похищая отбойные молотки, сварочные аппараты, шуруповерты, бензопилы и другие строительные инструменты. Общая стоимость похищенного составила около 900 тыс. рублей.

Мужчина признан виновным, с учетом неотбытой части наказания по ранее вынесенному приговору его лишили свободы на срок 3 года 2 месяца, которое он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.