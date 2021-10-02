\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
11°
Вск, 03
12°
Пнд, 04
13°
ЦБ USD 72.92 0.26 02/10
ЦБ EUR 84.46 0.15 02/10
Нал. USD 72.30 / 73.65 09:51
Нал. EUR 84.10 / 85.00 16:35
Новости
Публикации
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
Вчера 12:03
1
3 692
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
30 сентября 11:26
2 866
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
3 896
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
5 088
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На рязанских стройках приезжий похитил оборудование почти на миллион рублей
В Рязани 26-летний житель Ханты-Мансийска совершил серию краж на стройках жилых домов. Прокуратура Советского района поддержала гособвинение в отношении злоумышленника, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В Рязани 26-летний житель Ханты-Мансийска совершил серию краж на стройках жилых домов. Прокуратура Советского района поддержала гособвинение в отношении злоумышленника, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 26-летний житель Ханты-Мансийска приехал на заработки в Москву, а на арендованном автомобиле добирался в Рязань для совершения краж.

С помощью навигатора в телефоне молодой человек находил адреса строек многоквартирных домов, проникал на строительные площадки, похищая отбойные молотки, сварочные аппараты, шуруповерты, бензопилы и другие строительные инструменты. Общая стоимость похищенного составила около 900 тыс. рублей.

Мужчина признан виновным, с учетом неотбытой части наказания по ранее вынесенному приговору его лишили свободы на срок 3 года 2 месяца, которое он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.