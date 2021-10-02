На реставрацию церкви в Рязанском кремле направят 125 миллионов рублей
Минкультуры РФ направит до 125 млн рублей на реставрацию Богоявленской церкви в Рязани. Объявлены торги на проведение реставрации объекта культурного наследия федерального значения, информация размещена на сайте Госзакупок.
Минкультуры РФ направит до 125 млн рублей на реставрацию Богоявленской церкви в Рязани. Объявлены торги на проведение реставрации объекта культурного наследия федерального значения, информация размещена на сайте Госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта — 125 млн рублей. Подрядчик должен на эти средства провести реставрационные работы и приспособить объект к современному использованию.
Заявки на участие принимают до 29 октября 2021 года.
В настоящее время церковь передана Рязанской епархии, это памятник архитектуры середины XVII века, предположительно построенный архитектором Зубовым на месте более древней белокаменной церкви.