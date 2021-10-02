Медики назвали семь отличий коронавируса от гриппа

Медики рассказали о семи главных отличиях COVID-19 от гриппа. В ходе тестирования, которое шло с июня 2020 по январь 2021 года, британские специалисты изучали симптомы больных коронавирусом.

Медики рассказали о семи главных отличиях COVID-19 от гриппа. В ходе тестирования, которое шло с июня 2020 по январь 2021 года, британские специалисты изучали симптомы больных коронавирусом, сообщает Express.

Исследование показало, что основными показателями коронавирусной инфекции являются потеря или изменение обоняния и вкуса, лихорадка, устойчивый кашель, озноб, потеря аппетита и боли в мышцах. При первых четырех симптомах в Великобритании пациент получает право на ПЦР-диагностику.

Если у болеющего нет ни одного из вышеуказанных признаков, то это не COVID-19, подытожили эксперты.