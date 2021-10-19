В Туле введут QR-коды с 22 октября

Ограничение начнет действовать с 22 октября.

В Туле введут QR-коды. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

С 22 октября для посещения музеев, театров, кинотеатров, спортивных мероприятий, а также для получения стационарного и полустационарного лечения жителям Тульской области необходимо будет предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода.

Организациям общепита запретят работать в ночное время, кроме самовывоза и доставки. Также в кафе и ресторанах запретят обслуживание групп людей из более чем 10 человек.

Несовершеннолетние не смогут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей.

Медицинским институтам разрешат переводить на дистанционное обучение студентов 3-6 курсов и ординаторов, которые работают в больницах.