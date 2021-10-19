В Рязанской области пропал 64-летний мужчина

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону 8 (800)700-54-52 или 112.

В Рязанской области пропал 64-летний мужчина. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Аксенкин Вячеслав Михайлович 1957 года рождения пропал в деревне Ибредь Шиловского района.

О его местонахождении неизвестно с 6 октября 2021 года.

Примеры: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, синие глаза.

Был одет в светло-серую куртку, синюю шапку, черные брюки, черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону 8 (800)700-54-52 или 112.