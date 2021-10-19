В Рязани с начала года отремонтировали 50 тысяч квадратных метров дорог

С начала года отремонтировали 241 участок дорог.

В Рязани с начала года отремонтировали 50 тысяч квадратных метров дорог. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 7 по 17 октября четыре бригады дирекции благоустройства города проводили работы на улицах Бурякова, Интернациональной, Магистральной, Мирной, Введенской, Радищева, Высоковольтной у дома № 24, на проездах Шабулина и Щедрина.

Площадь ямочного ремонта составила 950 квадратных метров. Всего с начала года отремонтировали 241 участок дорог.

На улицах Полетаева, Братиславской, Новой, Чкалова и проезде Яблочкова нанесли дорожную разметку.

Ямочный ремонт планируют продолжить на улицах 12-я линия, Маяковского и площади Мичурина, разметку нанесут на улицах Чкалова, Новой и Полетаева.