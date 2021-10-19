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В Касимове рецидивист украл у местной жительницы телевизор и ТВ-приставку
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 У. К. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

В Касимове рецидивист украл у местной жительницы телевизор и ТВ-приставку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 49-летняя местная жительница и рассказала, что из ее дома пропали телевизор и ТВ-приставка.

Полицейские не нашли следов взлома на двери и окнах квартиры, а все дубликаты ключей хранились только у хозяйки.

Оперативникам стало известно, что на другом конце города мужчина предлагает купить у него технику, похожую по описанию на ту, что пропала у женщины.

Продавцом оказался ранее неоднократно судимый за кражи 28-летний местный житель.

Выяснилось, что мужчина ходил по подъездам и искал подходящую для кражи квартиру. В одном из домов он нашел квартиру с открытой дверью, которую в спешке забыла запереть хозяйка. Злоумышленник вынес то, что было на виду — телевизор и ТВ-приставку, боясь, что хозяйка быстро вернется.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 У. К. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.