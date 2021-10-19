Умерла ветеран рязанской прокуратуры Лидия Баранова

Прокурор Захаровского района в отставке Лидия Баранова скончалась на 64-м году жизни в субботу, 16 октября.

Умерла ветеран рязанской прокуратуры Лидия Баранова. Об этом сообщили на сайте надзорного органа.

Прокурор Захаровского района в отставке Лидия Баранова скончалась на 64-м году жизни в субботу, 16 октября.

Лидия Баранова работала в органах прокуратуры с 1981 года. Сначала она занимала должность помощника прокурора Ряжского района, а в 1984 году стала прокурором Захаровского района. По истечении трех конституционных сроков Лидия Баранова продолжила работу в прокуратуре района в качестве заместителя прокурора до 2013 года.

Коллектив прокуратуры Рязанской области выразил соболезнования ее родным и близким.