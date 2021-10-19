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Рязанские полицейские раскрыли кражу золотых украшений из квартиры
Инцидент случился в одной из квартир по улице Островского.

Рязанские полицейские раскрыли кражу золотых украшений. Подробности во вторник, 19 октября, привела пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в одной из квартир по улице Островского. 45-летняя рязанка обнаружила пропажу золотых украшений на 100 тысяч рублей: колец, цепочки с кулоном, сережек и браслета. Она с заявлением обратилась в полицию.

Правоохранители установили, что дверь в квартиру никто не взламывал, а значит либо рязанка сама впустила в дом злоумышленника, либо кто-то открыл дверь «родным» ключом. Параллельно с этим полицейские опрашивали возможные пункты сбыта золота. Выяснилось, что недавно мужчина предлагал случайным знакомым украшения, похожие на похищенные. Им оказался 26-летний родственник пострадавшей.

Мужчина недавно пристрастился к наркотикам и вспомнил, что у его родственницы есть золотые украшения. Он пришел к ней под предлогом выпить чай и, выбрав удобный момент, забрал все украшения. Часть похищенного ему удалось сбыть, деньги были потрачены на наркотики.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.