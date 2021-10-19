Рязанские экоактивисты пожаловались на свалку рядом с детским садом

Рязанцы рассказали, что уже больше года борются со стихийной свалкой вблизи детского сада.

Рязанские экоактивисты пожаловались на свалку, расположенную рядом с детским садом № 30. Ролик об этом появился в социальных сетях.

Рязанцы рассказали, что уже больше года борются со стихийной свалкой вблизи детского сада. Мусор сваливают к забору. Среди него встречаются люминесцентные лампы, автомобильные шины и аккумуляторы.

«Провели три субботника, но свалка продолжает разрастаться! Такая антисанитария не должна соседствовать с дошкольным учреждением!», — говорится в ролике.