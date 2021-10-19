Рязанцев предупредили об отключении электричества на шести улицах

Отключение электричества произойдет в четверг, 21 октября.

На шести рязанских улицах отключат электричество. Информацию об этом во вторник, 19 октября, опубликовали на сайте мэрии .

Отключение электричества произойдет в четверг, 21 октября. Света не будет по следующим адресам:

улица Попова, дома №№ 37, 39, 43, 45, 47, 44, 49, 51, 53;

улица 1-я Механизаторов, дома №№ 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

улица 2-я Механизаторов, дома с № 18 по № 40, а также дома с № 35 по № 53;

улица Луговая, дома №№ 58, 60, 62;

проезд Ушинского, дома №№ 14, 16, 18, 33;

улица Полиграфистов, дома №№ 1, 2, 3, 6, 36.

Света не будет с 8:30 до 15:30 в связи с проведением работ на воздушной линии.