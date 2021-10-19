Росприроднадзор нашел нарушения на рязанском кожзаводе

По результатам проверки предприятию вынесли предписания и составили протоколы о нарушениях.

Росприроднадзор нашел нарушения на рязанском кожзаводе. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем Instagram.

По итогам внеплановой проверки на АО «Русская кожа» нашли нарушения в эксплуатации установок газоочистки, недостоверную инвентаризацию источников выбросов и проекта предельно допустимых выбросов и проблемы с производственным экологическим контролем.

По результатам проверки предприятию вынесли предписания и составили протоколы о нарушениях.

Ранее рязанские активисты опубликовали официальный ответ Росприроднадзора о проверке рязанских предприятий.