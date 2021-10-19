\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
Срд, 20
Чтв, 21
13°
ЦБ USD 71.17 -0.07 19/10
ЦБ EUR 82.46 -0.27 19/10
Нал. USD 70.75 / 71.80 10:06
Нал. EUR 82.30 / 83.00 10:06
Новости
Публикации
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 2021 11:32
1
8 567
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
5 755
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
11 023
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
33 307
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Росприроднадзор нашел нарушения на рязанском кожзаводе
По результатам проверки предприятию вынесли предписания и составили протоколы о нарушениях.

Росприроднадзор нашел нарушения на рязанском кожзаводе. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем Instagram.

По итогам внеплановой проверки на АО «Русская кожа» нашли нарушения в эксплуатации установок газоочистки, недостоверную инвентаризацию источников выбросов и проекта предельно допустимых выбросов и проблемы с производственным экологическим контролем.

По результатам проверки предприятию вынесли предписания и составили протоколы о нарушениях.

Ранее рязанские активисты опубликовали официальный ответ Росприроднадзора о проверке рязанских предприятий.