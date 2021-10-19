Правительство России выделило дополнительные 34 миллиарда на выплаты семьям с детьми

Средства пойдут на поддержку семей с детьми от трех до семи лет и многодетным семьям.

Правительство России выделило еще более 34 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Так, около 28,3 миллиардов рублей пойдут на поддержку семей с детьми от трех до семи лет, еще 5,9 миллиардов рублей — семьям, воспитывающим трех и более детей.

Ранее на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет уже было направлено около 276 миллиардов рублей. В правительстве считают, что дополнительные средства позволят обеспечить не менее 2,7 миллионов детей.

Что касается выплат семьям, воспитывающим трех и более детей, правительство выделило на это свыше 59 миллиардов рублей. В Кремле уточнили, что эти семьи имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнилось три года.

«Сейчас такую помощь получают более 620 тысяч многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами еще 48 тысяч детей в таких семьях», — уточняется в сообщении.