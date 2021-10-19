Николай Любимов поручил выполнить «Народную программу» при планировании областного бюджета

Губернатор поручил руководителям министерств и ведомств подготовить заявки на участие области в госпрограммах и федеральных проектах.

Во вторник, 19 октября, на заседании регионального правительства губернатор поручил активизировать работу над областным бюджетом и выполнить региональную часть «Народной программы». Она получила одобрение большинства жителей страны на выборах 19 сентября.

По словам Любимова, приоритеты программы заложены в основу проекта федерального бюджета на 2022 год и последующие три года. В Госдуме в работе над проектом принимает участие руководитель профильного комитета, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

«Скоро будет рассматриваться и проект областного бюджета на следующий год и среднесрочный период. Для нас принципиально реализовать региональную часть „Народной программы“. Речь идет об улучшении качества дорог, благоустройства, услуг ЖКХ, обеспечении доступности первичного звена здравоохранения. Это вопросы, которые рязанцы поручили нам решать в первую очередь. Это создание новых рабочих мест, укрепление экономики и развитие социальной сферы», — сказал губернатор.

Николай Любимов поручил руководителям министерств и ведомств подготовить заявки на участие области в госпрограммах и федеральных проектах.

Также губернатор подчеркнул, что необходимо определить приоритеты расходной части областного бюджета, провести мобилизацию внутренних источников доходов и продолжать работу по повышению эффективности расходов.