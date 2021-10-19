Губернатор Николай Любимов призвал рязанцев принять участие во всероссийской переписи населения. Об этом он сказал во вторник, 19 октября, на заседании областного правительства.
Сам глава региона прошел онлайн-опрос на сайте gosuslugi.ru. Впервые перепись населения в этом году проходит в цифровом формате.
«Это самый удобный и наиболее приемлемый способ, особенно в условиях пандемии. Он позволяет исключить лишние контакты. Призываю всех проявить активную гражданскую позицию и, не откладывая, заполнить данные в рамках Всероссийской переписи, — сказал губернатор. — Это беспрецедентное событие по своему значению. Ее результаты необходимы для разработки социальных программ, экономического прогнозирования. Опираясь на данные переписи населения, в дальнейшем государство сможет принимать более эффективные решения по развитию регионов и страны в целом».
Помимо цифрового формата, рязанцы также могут принять участие во всероссийской переписи и в других вариантах. Для этого в Рязанской области организовали более 340 переписных участков, в том числе они работают на базе МФЦ. Также переписчики проводят обход жилых помещений.
Напомним, всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября.