Любимов призвал рязанцев принять участие во всероссийской переписи населения

Перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября. В этом году она впервые проходит в цифровом формате на портале Госуслуги.

Губернатор Николай Любимов призвал рязанцев принять участие во всероссийской переписи населения. Об этом он сказал во вторник, 19 октября, на заседании областного правительства.

Сам глава региона прошел онлайн-опрос на сайте gosuslugi.ru. Впервые перепись населения в этом году проходит в цифровом формате.

«Это самый удобный и наиболее приемлемый способ, особенно в условиях пандемии. Он позволяет исключить лишние контакты. Призываю всех проявить активную гражданскую позицию и, не откладывая, заполнить данные в рамках Всероссийской переписи, — сказал губернатор. — Это беспрецедентное событие по своему значению. Ее результаты необходимы для разработки социальных программ, экономического прогнозирования. Опираясь на данные переписи населения, в дальнейшем государство сможет принимать более эффективные решения по развитию регионов и страны в целом».

Помимо цифрового формата, рязанцы также могут принять участие во всероссийской переписи и в других вариантах. Для этого в Рязанской области организовали более 340 переписных участков, в том числе они работают на базе МФЦ. Также переписчики проводят обход жилых помещений.

Напомним, всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября.