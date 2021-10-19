Девушка и двухлетний ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Удмуртии

В понедельник, 18 октября, на 255 км автомобильной дороги, на подъезде к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7, грузовик «Урал» при выезде со второстепенной дороги врезался в Chevrolet Lacetti и Renault Duster, которые двигались по главной.

Девушка и двухлетний ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 18 октября, на 255 км автомобильной дороги, на подъезде к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7, грузовик «Урал» при выезде со второстепенной дороги врезался в Chevrolet Lacetti и Renault Duster, которые двигались по главной.

Пассажиры Chevrolet — девушка 1998 года рождения и двухлетний мальчик погибли, водителя — госпитализировали. Водителю и пассажиру Renault оказана медицинская помощь. Водитель грузовика не пострадал.