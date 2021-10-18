Задержание хулиганов и дорожный конфликт в Рязани. Главные новости выходных, 16-17 октября

В минувшие выходные в регионе произошло все: серьезные ДТП с пострадавшими, нападение и конфликт, пожары и приближение первого снега. Вспомним самые громкие новости субботы и воскресенья.

Происшествия

В Рязани на Солотчинском шоссе в результате ДТП опрокинулась легковушка. Авария произошла днем в субботу, 16 октября, и спровоцировала пробку. На шоссе произошли еще две аварии. Никто не пострадал.

В Рязани 17 октября загорелась квартира на улице Черновицкой. Во время пожара эвакуировали десять человек. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, дома находился один семилетний ребенок. Мальчика госпитализировали.

В Рязани из окна выпала курсантка Академии ФСИН. Инцидент произошел в субботу, 16 октября на 1-м Осеннем переулке. У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей спины и грудной клетки. Она нуждается в наблюдении в БСМП.

Жительница Рязани рассказала, что ее младшего брата избил пьяный мужчина на остановке Шереметьево. В полиции прокомментировали инцидент, ведется проверка.

В Рязани 17 октября легковушка на улице Спортивной врезалась в столб. Пострадали водитель и 22-летний пассажир. Водитель иномарки, предположительно, в момент аварии был пьян.

В селе Кузьминском Рыбновского района в воскресенье, 17 октября, обнаружили тело пропавшего 65-летнего мужчины. Следователи рассказали, что смерть, по предварительным данным, не криминального характера.

В Рязани в Дашково-Песочне в воскресенье полицейские задержали двух молодых людей. Очевидцы прислали РЗН. инфо фото и видео с места происходящего. В полиции рассказали, что их задержали за хулиганство.

В воскресенье, 17 октября, на улице Ленина двое молодых людей пытались остановить автомобиль. Из-за этого произошло ДТП, которое попало на видео. Водитель обратился в полицию, ведется проверка.

К другим новостям

Участники общественной организации «Дышим чистым» обратились к рязанцам с просьбой приостановить направление частных жалоб в связи с выбросами в надзорные органы региона. Они попросили сосредоточить свое внимание на поддержке коллективных.

В центре Европейской России на этой неделе может выпасть мокрый снег. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам метеоролога, температура в воскресенье и понедельник ожидается выше средних многолетних значений на один-два градуса. Воздух днем прогреется до +8, +9 градусов, но затем температура резко снизится.

Рязанский ученый-изобретатель Сергей Орлов написал, что его жену отказались госпитализировать в стационар с 30% поражением легких из-за нехватки мест. Об этом Орлов сообщил в своем Twitter.