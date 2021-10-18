Врезавшийся в дерево водитель в Пронске был пьян
21-летний местный житель без «прав» на Datsun был пьян, не справился с управлением и съехал с дороги. После этого машина врезалась в дерево.
Водитель, врезавшийся в дерево в Пронске, был пьян. Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 4:20 у дома № 6 по улице Первомайской. 21-летний местный житель без «прав» на Datsun был пьян, не справился с управлением и съехал с дороги. После этого машина врезалась в дерево.
Травмы получила 17-летняя пассажирка. Ей оказали медпомощь.
Проводится проверка, обстоятельства уточняются.