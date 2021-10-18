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В Санкт-Петербурге введут QR-коды
QR-коды введут с 1 ноября для посетителей старше 18 лет. Кроме того, с 1 ноября численность мероприятий, которые можно будет провести без согласования, снизят с 75 до 40 человек.

В Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения выставочных и спортивных мероприятий численностью более 40 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

QR-коды введут с 1 ноября для посетителей старше 18 лет. Кроме того, с 1 ноября численность мероприятий, которые можно будет провести без согласования, снизят с 75 до 40 человек.

С 15 ноября также введут QR-коды для посещения фитнес-центров, бассейнов, театров, концертных залов, музеев, церемоний регистраций брака.

С декабря код нужен будет для посещения общепита кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта, а также объектов розничной торговли (роме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, не имеющих зала обслуживания.