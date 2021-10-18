В Ряжске задержали пьяного водителя на «ВАЗе»

Медосвидетельствование показало 0,840 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Ряжске задержали пьяного водителя на «ВАЗе». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Мичуринской около дома № 124 полицейские остановили «ВАЗ» для проверки документов. У 38-летнего водителя обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения: запах изо рта и неуверенная походка.

Медосвидетельствование показало 0,840 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления транспортным средством. На него составили протоколы об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.