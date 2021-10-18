В Рязани мужчина ограбил прохожего на улице

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК Р. Ф. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

В Рязани с помощью такси раскрыли уличное ограбление. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 50-летний рязанец. Мужчина рассказал, что ночью возвращался домой из гостей. Часть пути он прошел пешком, решил вызвать такси и достал для этого телефон из кармана. К нему подошел незнакомец и под угрозой расправы потребовал отдать телефон. Пострадавший испугался и отдал устройство, а злоумышленник скрылся.

Оперативники осмотрели место преступления. Они нашли человека, который видел, как в такси садится пассажир, похожий на злоумышленника.

Полиция выяснила, к какой организации относится автомобиль. С помощью диспетчерской службы выяснили номер, с которого был сделан заказ и установили личность подозреваемого.

Оказалось, что к ограблению причастен 24-летний житель Рязанского района. Ранее он был судим за кражу и грабеж. Его разыскали и задержали, а похищенный сотовый телефон нашли и изъяли.

По предварительной информации, рецидивист недавно пристрастился к употреблению синтетических наркотиков. В ту ночь он страдал от желания принять «дозу», но денег у него не было, поэтому мужчина решил ограбить прохожего.