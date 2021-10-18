В Рязани к зиме подготовили дорожную технику

Всего зимой убирать рязанские улицы будут около 100 единиц техники: самосвалы, подметально-уборочные машины, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, пескоразбрасыватели, снегопогрузочные машины.

В понедельник, 18 октября, в Рязани прошла демонстрация техники, которая готова выйти на уборку дорог в случае непогоды. Об этом сообщил сайт мэрии.

Отмечается, что организовано круглосуточное дежурство. На уборку готовы выйти 26 водителей.

«Закуплен необходимый объем топлива, пескосоляной смеси и реагента», — сообщил руководитель дирекции благоустройства Андрей Ковалев.

Всего зимой убирать рязанские улицы будут около 100 единиц техники: самосвалы, подметально-уборочные машины, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, пескоразбрасыватели, снегопогрузочные машины.

Тротуары будут убирать тракторы малой механизации, тракторы с щетками — всего 16 единиц. Также к уборке города привлекут подрядчиков.