В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

Сейчас размер пособия составляет 29,6 тысячи рублей. На расширение пособия из бюджета выделят 169,5 миллиарда рублей.

В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком. С февраля 2022 года он увеличится до 31 282 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на заключение Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов.

Сейчас размер пособия составляет 29,6 тысячи рублей. Из бюджета на увеличение пособия всего выделят 169,5 миллиарда рублей.

Кроме того, с 1 февраля проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%. Оно составит 19 981 рубль.