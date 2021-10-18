В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу
Для того, чтобы газ провели к участку, нужно подать заявление через портал госуслуг, в МФЦ, личном кабинете на сайте газораспределительной организации. Сроки установят в зависимости от газораспределительной инфраструктуры и расположения домовладения.
В России вступили в силу новые правила газификации земельных участков. Постановление опубликовали на сайте правительства в субботу, 16 октября.
Процесс затронет населенные пункты с уже имеющейся газораспределительной инфраструктурой. Подключить газ смогут граждане, которые собираются использовать газ для личных, семейных и домашних нужд.
Программа не распространится для тех, кто использует газ в коммерческих целях.
Для того, чтобы газ провели к участку, нужно подать заявление через портал госуслуг, в МФЦ, личном кабинете на сайте газораспределительной организации. Сроки установят в зависимости от газораспределительной инфраструктуры и расположения домовладения.